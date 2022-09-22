В Европе придумали новые меры для борьбы с энергокризисом

В ЕК рассказали о возможности введения потолка цен на газ

Европейская комиссия 28 сентября представит документ с подробными мерами стабилизации энергетических рынков, сообщают источники Bloomberg в исполнительном органе.

Предполагается, что новые инициативы будут учитывать опасения стран-членов по поводу безопасности поставок, направлены на ограничение спроса на энергоресурсы, поддержку внутреннего рынка и на достижение климатических целей Евросоюза. По данным источников Bloomberg, меры будут включать новые налоги и сборы, введение предельной цены на электроэнергию и обязательные для всех стран ограничения по потреблению энергии. При этом несмотря на то, что некоторые государства-члены заинтересованы во введении потолка цен на газ, Еврокомиссия вряд ли прибегнет к этой мере.

По сути, документ, который будет опубликован 28 сентября, становится неким планом действий, содержащим гарантии для всех стран Евросоюза, указывает Bloomberg. Его должны будут одобрить на уровне министров на заседании 30 сентября, а затем ратифицировать каждым из государств.

Агентство подчеркивает, что энергокризис станет ключевой темой неформальной встречи лидеров ЕС в Праге 7 октября. Но до сих пор существуют серьезные расхождения между странами относительно формата ограничений цен на газ. Италия выступает за установление потолка в «физических и финансовых транзакциях по всему ЕС», Греция — только на хабе TTF в Нидерландах, а Польша требует прямых ограничений на цены от экспортеров, в том числе и от России.

Ранее в этом месяце был опубликован внутренний документ Еврокомиссии, где рассматривалась возможность установления финансового контроля за крупнейшим центром ценообразования на газ в Европе — хабе TTF в Нидерландах. В частности, предлагалось установить дополнительный контрольный показатель, который определял бы стоимость газа, а в случае углубления кризиса привязки котировок на TTF к азиатскому эталону JKM. Также выдвигались предложения создания единой европейской закупочной платформы газа.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой ограничить цену на поставляемый из России в Европу газ на фоне беспрецедентного роста его стоимости в ЕС. В ответ президент России Владимир Путин вскоре заявил, что в случае введения каких-либо нерыночных ограничений страна вообще откажется от поставок газа тем государствам, кто эти ограничения поддержал.

Многие страны-члены ЕС выразили опасения, что подобная мера может привести к ответной реакции Москвы и еще больше усугубит ситуацию на газовом рынке Европы. А глава Shell Бен ван Берден предсказал Европе длительный газовый кризис, который может продлиться несколько зим.