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США расширили возможности поставки в Иран коммуникационных услуг

Лицензия Минфина США расширила возможности поставок в Иран коммуникационных услуг

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, расширяющую возможности поставки в Иран коммуникационных услуг. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы ведомства, опубликованном на сайте американского Госдепартамента.

«В условиях, когда иранское правительство отрезает доступ своего населения к мировому интернету, США предпринимают действия с целью поддержки свободного обмена информацией и доступа иранского народа к информации, основанной на фактах», — сказано в сообщении. Отмечается, что новые указания предоставят разрешение технологическим компаниям на выдачу доступа народу Ирана к безопасным внешним платформам и услугам.

Ранее предприниматель из США Илон Маск заявлял о планах просить Вашингтон сделать исключение из санкций для обеспечения работы интернет-сети Starlink в Иране.

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Виктория Кондратьева
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