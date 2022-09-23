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Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистов

Минцифры уточнило список документов, которые IT-специалист должен взять в военкомат

Фото: Unsplash.com

Минцифры России уточнило список документов, которые IT-специалист должен взять в военкомат, если он уже получил повестку, но имеет право на отсрочку. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Так, необходимо иметь с собой для предъявления оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении профессионального высшего образования, вписку из реестра государственной аккредитации компании-работодателя, заверенную генеральным директором или уполномоченным лицом.

Также в Минцифры рекомендовали принести справку, подписанную гендиректором, о том, что сотрудник «задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры».

Ранее юрист, член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов рассказал, что по закону повестку в руки должно вручать исключительно лицо, уполномоченное военным комиссариатом. Он также сообщил, что во вручении повестки может принимать участие работодатель гражданина.

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Марина Совина
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