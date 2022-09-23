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На Камчатке началось голосование на референдумах для беженцев

На Камчатке начался референдум о вхождении ДНР, ЛНР и двух областей в состав России

В пунктах временного размещения беженцев на Камчатке открылись участки для голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию региона.

Голосование в пунктах временного размещения пройдет с 23 по 26 сентября, 27 сентября проголосовать можно будет в здании Камчатского промышленного техникума.

В избиркоме отметили, что для участников голосования также открыта горячая линия по вопросам референдума.

Марина Совина
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