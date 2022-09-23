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Немцы раскритиковали Шольца за безответственную энергетическую политику

Читатели Die Welt раскритиковали Шольца за безответственную энергетическую политику

Фото: Michael Kappeler/ Globallookpress.com

Немецкие читатели Die Welt в Twitter раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за безответственную энергетическую политику и рост цен на энергоресурсы.

«Многие люди без средств к существованию не переживут эту зиму — они будут уничтожены навсегда благодаря вашей крайне некомпетентной политике!» — возмутился пользователь с никнеймом @juertiss.

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Комментатор @Jacuzz_i отметил, что цифры противоречат заявлениям Шольца, @Gerd_Weller выразил мнение, что немцы все равно замерзнут, поскольку стоимость энергоресурсов «выросла на 300 процентов».

«Кто бы мог подумать, что такие катастрофические заголовки в Германии возможны всего несколько месяцев назад», — написал @PaulKer93590076, имея в виду заголовок статьи Die Welt, в котором приводится цитата канцлера Германии: «Мы переживем эту зиму. Кто бы мог подумать об этом несколько месяцев назад?»

Пользователь @MarkusL32078761 выразил уверенность, что немцы переживут зиму, однако задался вопросом, как именно, на фоне того, что многие компании разоряются, а граждане «живут не лучше».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что у ФРГ, которая сталкивается с перспективой серьезной экономии газа, есть три месяца на спасение от кризиса предстоящей зимой. Отмечается, что именно Германия подвержена наиболее серьезным рискам в Европе. По данным издания, отопление почти половины домов в ФРГ обеспечивается именно за счет газа.

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Марина Совина
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