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17:56, 29 октября 2022Мир

В Германии сообщили о «взрывоопасной» проблеме из-за отключения отопления

Die Welt: из-за отключения отопления в домах немцы столкнулись с «взрывоопасной» проблемой
Начало событий в новости Немцы раскритиковали Шольца за безответственную энергетическую политику

Фото: PxHere

Из-за отключения отопления в домах немцы столкнулись со «взрывоопасной» проблемой, сообщает Die Welt. По данным журналистов, из-за отсутствия тепла в квартирах жителей ФРГ, стены их домов начали покрываться токсичной плесенью, что уже повлияло на здоровье горожан.

«Высокая влажность и холодные поверхности способствуют росту плесени, и в настоящее время эта тема является взрывоопасной (...) на стенах есть странные участки, а у некоторых жителей появляются такие симптомы, как усталость или аллергические реакции», — сказано в сообщении.

Die Welt отмечает, что из-за проблемы с плесенью в стране была сформирована специальная комиссия из строительных экспертов, врачей-экологов и юристов.

Ранее сообщалось, что отели в ФРГ заставили отдыхающих в стране туристов доплачивать за электроэнергию и отопление. Так, пятизвездочный отель Bareiss в Шварцвальде с сентября взимает с постояльцев так называемый «энергетический сбор» в размере девяти евро за ночь.

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Валерий Розенберг
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