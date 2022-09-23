Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Главред популярного российского журнала предупредил о мошенничестве от его имени

Главред Esquire Минаев предупредил, что мошенники начали писать россиянам от его имени

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Главный редактор популярного российского журнала «Правила жизни» (бывший Esquire) Сергей Минаев предупредил о мошенничестве, которое осуществляется от его имени. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Минаев рассказал, что неизвестный начал писать от его имени девушкам с целью «развести на деньги». «Официально заявляю — я никогда в жизни не пишу незнакомым людям, я очень стеснительный. Тем более не прошу денег в личных переписках», — подчеркнул он.

Журналист также отметил, что в случае нужды в деньгах он бы в открытую попросил об этом своих друзей. «В общем, будьте бдительны, своевременно сообщайте мне про аферистов», — предупредил он пользователей сети.

Ранее ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина также предупредила поклонников о прикрывающихся ее именем мошенниках и попросила фанатов прекратить вестись на уловки аферистов. Она пожаловалась на мошенников, которые под постами в ее Telegram-канале публикуют комментарии с призывами участвовать в конкурсах, в которых нужно платить комиссию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии
Песков высказался о призыве Китая к перезапуску диалога России и Украины
Осы-убийцы насмерть искусали россиянина в Осинках
В Литве отказали в выступлении белорусскому коллективу по политическим мотивам
Мастер назвал самые болезненные места для татуировок
Цена нефти упала
Предсказано будущее цен на готовые квартиры в Москве
Владимир Сычев заявил о невозможности сыграть гомосексуального героя
Освобожденный из украинского плена гражданин Украины Медведчук уехал в Россию
Трамп пообещал массовые депортации из США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.