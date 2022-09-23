Главред популярного российского журнала предупредил о мошенничестве от его имени

Главред Esquire Минаев предупредил, что мошенники начали писать россиянам от его имени

Главный редактор популярного российского журнала «Правила жизни» (бывший Esquire) Сергей Минаев предупредил о мошенничестве, которое осуществляется от его имени. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Минаев рассказал, что неизвестный начал писать от его имени девушкам с целью «развести на деньги». «Официально заявляю — я никогда в жизни не пишу незнакомым людям, я очень стеснительный. Тем более не прошу денег в личных переписках», — подчеркнул он.

Журналист также отметил, что в случае нужды в деньгах он бы в открытую попросил об этом своих друзей. «В общем, будьте бдительны, своевременно сообщайте мне про аферистов», — предупредил он пользователей сети.

Ранее ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина также предупредила поклонников о прикрывающихся ее именем мошенниках и попросила фанатов прекратить вестись на уловки аферистов. Она пожаловалась на мошенников, которые под постами в ее Telegram-канале публикуют комментарии с призывами участвовать в конкурсах, в которых нужно платить комиссию.