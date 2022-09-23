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США пригрозили турецким банкам санкциями за прием карт «Мир»

Yeni Şafak: США угрожают банкам Турции санкциями за использование платежной системы «Мир»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

США угрожают турецким банкам санкциями за прием карт «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Şafak.

«США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир"», — говорится в материале.

Отмечается, что позиция Анкары, которая соблюдает лишь санкции, введенные ООН, не меняется уже много лет. Три банка — Ziraat Bank, Halkbank и VakıfBank продолжают прием карт «Мир».

Ранее турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, которые используются в качестве эквайера. Решение было принято на фоне заявлений американских властей о возможном наложении санкций на кредитные организации, работающие с картами «Мир» за пределами России.

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Марина Совина
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