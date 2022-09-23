США пригрозили турецким банкам санкциями за прием карт «Мир»

Yeni Şafak: США угрожают банкам Турции санкциями за использование платежной системы «Мир»

США угрожают турецким банкам санкциями за прием карт «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yeni Şafak.

«США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир"», — говорится в материале.

Отмечается, что позиция Анкары, которая соблюдает лишь санкции, введенные ООН, не меняется уже много лет. Три банка — Ziraat Bank, Halkbank и VakıfBank продолжают прием карт «Мир».

Ранее турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, которые используются в качестве эквайера. Решение было принято на фоне заявлений американских властей о возможном наложении санкций на кредитные организации, работающие с картами «Мир» за пределами России.

