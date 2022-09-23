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69-я параллель

В Красноярском крае открылась выставка нганасанского художника

В Хатанге открылась выставка нганасанского художника Мотюмяку Турдагина

Фото: Пресс-служба администрации Хатанги

В Центре народного творчества (ЦНТ) Хатанги Красноярского края открылась выставка представителя коренного народа Севера — нганасанского художника Мотюмяку Турдагина. Об этом пишет «Таймырский Телеграф».

На выставке «Звезда из рода Линанчар» посетители увидят работы мастера, в которых он воспел природу Севера, культуру и традиции нганасанского народа, а также быт земляков. Среди героев картин встречаются оленеводы и рыбаки.

Отмечалось, что произведения Турдагина представлены на выставках различных уровней, в том числе и за рубежом. В 1996 году был опубликован альбом «Мотюмяку Турдагин. Нганасанский художник» с более сотней работ мастера из народа ня.

Ранее в июле в Екатеринбурге открылась выставка, посвященная народу мари. На экспозиции представили предметы быта, одежды и музыкальные инструменты. Выставка будет доступна посетителям до 27 ноября 2022 года.

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Дарья Рыбак
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