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Названа необходимая обувь на осень

Редакторы журнала Woman's Day назвали ботильоны необходимой обувью на осень

Фото: Unsplash

Редакторы журнала Woman's Day перечислили необходимую обувь на осень. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

По мнению экспертов, в осеннем гардеробе, в первую очередь, должны присутствовать закрытые ботильоны на устойчивом каблуке. Названную модель можно носить с классическим брюками, джинсами, платьями и юбками, поясняют специалисты.

Помимо прочего, в списке оказались ботфорты, сапоги и кроссовки. В последнем случае журналисты советуют присмотреться к вариантам, которые изготовлены из таких практичных материалов, как нубук, кожа или замша.

Кроме того, особенно необходимой для осеннего сезона является обувь в мужском стиле. В подобную категорию авторы рейтинга относят дреби (мужская модель туфель с открытой шнуровкой — прим. Ленты.ру), челси, оксфорды и берцы. Данные модели отлично сочетаются с брюками любых фасонов и мини-юбками, заключили они.

Ранее в сентябре сообщалось, какие модели брюк стали модными осенью 2022 года. По словам экспертов, популярность обрели модели с низкой посадкой и с разрезами на штанинах. Также актуальными стали брюки из кожи, с контрастным поясом и в мужском стиле.

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Мария Винар
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