Названа необходимая обувь на осень

Редакторы журнала Woman's Day назвали ботильоны необходимой обувью на осень

Редакторы журнала Woman's Day перечислили необходимую обувь на осень. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

По мнению экспертов, в осеннем гардеробе, в первую очередь, должны присутствовать закрытые ботильоны на устойчивом каблуке. Названную модель можно носить с классическим брюками, джинсами, платьями и юбками, поясняют специалисты.

Помимо прочего, в списке оказались ботфорты, сапоги и кроссовки. В последнем случае журналисты советуют присмотреться к вариантам, которые изготовлены из таких практичных материалов, как нубук, кожа или замша.

Кроме того, особенно необходимой для осеннего сезона является обувь в мужском стиле. В подобную категорию авторы рейтинга относят дреби (мужская модель туфель с открытой шнуровкой — прим. Ленты.ру), челси, оксфорды и берцы. Данные модели отлично сочетаются с брюками любых фасонов и мини-юбками, заключили они.

Ранее в сентябре сообщалось, какие модели брюк стали модными осенью 2022 года. По словам экспертов, популярность обрели модели с низкой посадкой и с разрезами на штанинах. Также актуальными стали брюки из кожи, с контрастным поясом и в мужском стиле.