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В Херсоне выстроилась очередь на референдум

Опубликовано видео очереди на участке для голосования на референдуме в порту Херсона

На участке для голосования на референдуме о присоединении к России, который расположен в морском порту Херсона, выстроилась очередь, передает РИА Новости. На опубликованных кадрах видно, как люди один из другим оставляют отметки на бланках.

«Голосование началось, приходит много людей, они все активны, все хотят вступления нашей области в Российскую Федерацию, все позитивно настроены», — рассказала одна из сотрудниц избирательной комиссии. По ее словам, жители региона долго ждали этого события, а сам процесс «проходит на отлично».

Утром 23 сентября в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.

Василий Мека
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