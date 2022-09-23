Снятые с рейса россияне устроили драку в аэропорту Антальи и попали на видео

Российские туристы, которых сняли с рейса Анталья — Москва, устроили драку в аэропорту

В аэропорту Антальи российские туристы, которые не смогли вылететь в Москву, устроили массовую драку. Один из очевидцев поделился в сети видео произошедшего, ролик появился в Telegram-канале «360».

На кадры попал момент, как сотрудники службы безопасности аэропорта пытаются разнять участников потасовки, в которую оказались втянуты около 20 россиян. Сообщается, что незадолго до массовой драки туристов без объяснения причин сняли с рейса Анталья — Москва.

Как стало известно, россияне в течение долгого времени не могли получить багаж и дождаться объяснений от представителя авиакомпании.

Причины произошедшего выясняются. Уточнялось, что туристы, которые не смогли улететь в Россию, впоследствии вернулись в отели.