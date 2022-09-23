В мире зафиксирован рекордный отток капитала из госдолга

Bank of America: в мире зафиксирован рекордный отток инвестиций из фондов госдолга

В мире за неделю с 14 по 21 сентября зафиксирован рекордный отток капитала из фондов глобальных государственных облигаций, занимающихся коллективными инвестициями в госдолг разных стран, сообщает Reuters со ссылкой на данные Bank of America.

За указанный срок отток средств инвесторов из фондов гособлигаций составил 6,9 миллиарда долларов — против 7,8 миллиарда, выведенных совокупно из фондов акций. 30,3 миллиарда долларов за тот же срок было вложено в наличные.

Также аналитики банка указали, что инвесторы во многих странах в последнее время сталкиваются с проблемой высокой инфляции и ее последствий. При этом специалисты предполагают, что возможно и дальнейшее снижение рынка, а максимум кредитных спредов (разницы между доходностями долговых инструментов разной срочности) еще не достигнут.

В сентябре рекордных за всю историю показателей достигла доходность 10-летних казначейских облигаций США, которые традиционно воспринимаются ориентиром для всего долгового рынка страны. Ее значение достигало уровня 3,516 процента.