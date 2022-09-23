Песков опроверг сообщения о запуске авиарейсов между Россией и Северным Кипром

Песков заявил, что решения о запуске авиарейсов из России на Северный Кипр не принимались

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о запуске авиарейсов между Россией и Северным Кипром «пока не принималось». Его слова передает ТАСС.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось», — опроверг появлявшиеся ранее сообщения об организации авиасообщения представитель Кремля.

Отмечалось, что турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники утверждали, что российские власти дали согласие на организацию прямых авиарейсов из России в турко-кипрский аэропорт Эрджан. Ожидалось, что на первом рейсе будет присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее в сентябре посольство России в Никосии опровергло информацию о скором возобновлении прямых авиарейсов между РФ и Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК).