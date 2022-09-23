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Десятки работников российских авиакомпаний получили повестки в военкоматы

«Ъ»: в России могут мобилизовать 50-80 процентов сотрудников авиакомпаний и аэропортов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Десятки работников аэропортов и как минимум пяти российских авиакомпаний получили повестки в военкомат в течение суток после объявлении в России частичной мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время их работодатели занимаются составлением списков на бронь от призыва, некоторые из них уже были отправлены. По оценкам источников издания, потенциально мобилизовать могут от 50 до 80 процентов сотрудников авиакомпаний и аэропортов.

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При этом собеседники газеты сообщают, что юристы компаний до сих пор не понимают, куда целесообразнее направлять готовые списки: местным властям, в Минтранс или Минобороны.

Отмечается, что большая часть пилотов, работающих в российских авиакомпаниях, офицеры запаса, прошедшие обучение на военных кафедрах летных училищ, или рядовые, прошедшие срочную службу в армии.

Более того, источники «Ъ» подчеркивают, что освобождение от призыва важно не только для пилотов и диспетчеров, но также для технических специалистов, IT-специалистов и сотрудников коммерческих подразделений, поскольку полеты без них могут остановиться.

Ранее в сентябре авиакомпания «Аэрофлот» пообещала россиянам в случае призыва полностью вернуть деньги за билеты. В компании назвали отказ таких пассажиров от полета вынужденным. Поэтому мобилизованным гражданам РФ, купившим билеты до 21 сентября 2022 года (включительно), гарантируют возврат средств.

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Фариза Бацазова
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