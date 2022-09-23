Популярная в 1990-х годах стрижка для тонких волос вновь стала модной

The Symbol: популярная в 1990-х годах стрижка Midi Flick для тонких волос стала трендом

Редакторы журнала The Symbol назвали стрижку для тонких волос, которая была популярна в 1990-х годах, новым трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о стрижке Midi Flick, которую особенно предпочитали носить модели в 1990-х годах. По словам экспертов, упомянутая прическа вновь стала модной благодаря блогерам в TikTok. На данный момент видеоролики с хэштегом voluminoushair собрали около 75 миллионов просмотров на платформе.

Согласно материалу, Midi Flick является одной из разновидностей каскада, где слои разной длины аккуратно обрамляют лицо и расходятся по всей длине волос. При этом стрижка придает тонким прядям объем, поясняют специалисты. Кроме того, она подходит обладательницам прямых и волнистых волос.

Вдобавок авторы материала рассказали, что подобная прическа требует правильной укладки. В первую очередь, рекомендуется придать волосам объем. Затем необходимо нанести на всю длину текстурирующее средство и высушить феном, советуют журналисты.

В июле редакторы модного Glamour назвали прическу французской актрисы, певицы и модели Брижит Бардо трендом 2022 года. Популярность обрел оттенок волос кинозвезды «золотистый блонд», а также широкая челка, каскадная стрижка по всей длине волос и объемная укладка с завитыми локонами.