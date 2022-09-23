Подозреваемый в убийстве российский уголовник напал на полицейского ради побега

На Ямале заподозренный в убийстве россиянина 47-летний уголовник напал на полицейского

В Ямало-Ненецком автономном округе задержан подозреваемый в убийстве и нападении на полицейского 47-летний российский уголовник, неоднократно судимый за различные преступления. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 сентября в частном доме села Овгорт было обнаружено тело убитого мужчины. В ходе ряда оперативно-следственных мероприятий установили подозреваемого. Уголовника усадили в машину и отправили в участковый пункт полиции, но по дороге подозреваемый решил совершить побег и напал на полицейского. Однако успеха не добился.

СКР возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье 105 (Убийство) УК РФ и 318 (Применение насилия к представителю власти) УК РФ. Следствием назначена комплексная судебно-криминалистическая экспертиза, проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, устанавливаются и допрашиваются свидетели.

18 сентября сообщалось, что в подмосковном Можайске 73-летний пенсионер напал с ножом на супругу, а затем на прибывшего на вызов полицейского, после чего поджег дом.