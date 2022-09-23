Владимир Сычев заявил о невозможности сыграть гомосексуального героя

Актер Владимир Сычев заявил, что не сможет сыграть человека с нетрадиционной ориентацией

51-летний российский актер театра и кино Владимир Сычев в интервью News.ru заявил, что откажется от роли гомосексуального героя.

На вопрос о том, есть ли у артиста табу в кинематографической деятельности, он ответил, что не ставит себе никаких рамок, кроме одной. «Есть такой момент. Я не играю людей с нетрадиционной ориентацией», — рассказал Сычев.

Актер добавил, что самой желанной для него является роль в историческом фильме: «Много ролей я бы хотел сыграть, больше всего мне хочется принять участие в масштабном историческом проекте, в эпоху Рюриковичей, например».

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