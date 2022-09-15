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Создатели «Симпсонов» высказались о сексуальной ориентации Лизы Симпсон

Продюсер «Симпсонов» Эл Джин допустил гомосексуальность персонажа Лизы Симпсон

Кадр: мультсериал «Симпсоны»

61-летний американский продюсер и шоураннер анимационного сериала «Симпсоны» Эл Джин высказался о сексуальной ориентации Лизы Симпсон. Об этом сообщает NME.

Поклонники проекта обратили внимание на эпизод под названием «Прошедшие праздники будущего» в 23-м сезоне сериала. Там показана фотография семьи Лизы Симпсон через несколько лет: персонаж сидит на диване и держится за руки с двумя женщинами, что натолкнуло фанатов «Симпсонов» на мысль о том, что в будущем героиня может стать лесбиянкой и вступить в полиаморные отношения.

В одном из интервью Джин поддержал идею о том, что Лиза является гомосексуальной. «По моему мнению, и это только мое мнение, это определенно возможно для жизни Лизы. Она открыта и является персонажем, который любит все. Почему бы и нет?» — поведал шоураннер проекта.

Продюсер добавил, что в ближайшее время такое предположение не будет раскрыто в проекте, так как по сценарию Лиза Симпсон продолжит любить персонажа по имени Нельсон.

В апреле прошлого года актера Хэнка Азарию, озвучивавшего в «Симпсонах» персонажа-гея Хулио, заменили на гомосексуального актера Тони Родригеса.

Ранее стало известно, что в мультсериале «Свинка Пеппа» впервые появилась однополая пара, после чего в Италии потребовали запретить показ эпизода проекта.

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Анастасия Астахова
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