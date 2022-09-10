В Италии возмутились появлением однополой пары в мультсериале «Свинка Пеппа»

Партия «Братья Италии» потребовала запретить показ эпизода «Свинки Пеппы» из-за ЛГБТ-пары

Представитель правой партии «Братья Италии» по вопросам культуры Федерико Молликоне призвал не показывать эпизод мультсериала «Свинка Пеппа», в котором впервые появилась однополая пара. Об этом пишет The Guardian.

По мнению политика, трансляция эпизода с гомосексуальными отношениями неприемлема для Италии. «В очередной раз ударила политкорректность за счет наших детей. Разве дети не могут быть просто детьми?» — возмутился Молликоне.

Партия «Братья Италии» выступает против однополых браков и воспитания детей ЛГБТ-парами. В Италии гомосексуальные отношения не карались законом с конца XIX века, в 2016 году в стране легализовали гражданские союзы. Кроме того, Италия стала одной из первых в Европе стран, которые разрешили трансгендерным персонам на законных основаниях менять пол.

В новом эпизоде проекта под названием «Семьи» у Пеппы появляется новая подруга, белая медведица по имени Пенни. Новый персонаж рисует портрет своей семьи и говорит о том, что ее родители — лесбиянки: «Я Пенни белый медведь. Я живу со своей мамой и моей другой мамой. Одна мама — врач, а другая готовит спагетти. Я люблю спагетти».