В мультсериале «Свинка Пеппа» впервые появилась однополая пара

В анимационном сериале «Свинка Пеппа» впервые появилась однополая пара

В анимационном сериале «Свинка Пеппа» впервые появилась однополая пара. Об этом сообщает Metro.

В новом эпизоде проекта под названием «Семьи» у Пепы появляется новая подруга, белая медведица по имени Пенни. Новый персонаж рисует портрет своей семьи и говорит о том, что ее родители — лесбиянки: «Я Пенни белый медведь. Я живу со своей мамой и моей другой мамой. Одна мама — врач, а другая готовит спагетти. Я люблю спагетти».

В мае компания Marvel Comics представила трансгендерную супергероиню Эскападе.

Ранее Роскомнадзор предложил Российскому книжному союзу убрать из продажи книги, в которых содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Под риск исчезновения с прилавков попадает прежде всего популярная литература формата young adult, выпускаемая московским книжным издательством Popcorn Books, которое специализируется на проблемах самоидентификации, расизма, сексизма и гомосексуальных отношений.