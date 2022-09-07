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В мультсериале «Свинка Пеппа» впервые появилась однополая пара

В анимационном сериале «Свинка Пеппа» впервые появилась однополая пара

Кадр: Мультфильм «Свинка Пеппа»

В анимационном сериале «Свинка Пеппа» впервые появилась однополая пара. Об этом сообщает Metro.

В новом эпизоде проекта под названием «Семьи» у Пепы появляется новая подруга, белая медведица по имени Пенни. Новый персонаж рисует портрет своей семьи и говорит о том, что ее родители — лесбиянки: «Я Пенни белый медведь. Я живу со своей мамой и моей другой мамой. Одна мама — врач, а другая готовит спагетти. Я люблю спагетти».

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Анастасия Астахова
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