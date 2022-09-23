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Российские близнецы приняли участие в показе Gucci на Неделе моды в Милане

Российские близнецы Соня и Саша Комаровы приняли участие в показе Gucci в Милане
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Luca Bruno / AP

Российские модели Соня и Саша Комаровы приняли участие в показе люксового бренда Gucci, который состоялся в рамках Недели моды в Милане. Фотографии публикует Vogue.

Известно, что сестры-близнецы прошлись по подиуму в парных нарядах из коллекции Gucci Spring 2023, а именно, черных платьях с кружевным лифом и кожаных куртках оверсайз. В качестве обуви для манекенщиц выбрали массивные лоферы, а из аксессуаров на них были чокеры и высокие носки. На размещенных кадрах видно, что девушки держатся за руки.

Саша Комарова дебютировали в качестве модели в 2016 году, выйдя на показах Valentinо и Sacai, а позже к ней присоединилась и родственница Соня, став манекенщицей шоу Celine. Отмечается, что сестры фигурируют во всех списках перспективных российских моделей,

Ранее также сообщалось, что российская модель Татьяна Чурбанова открыла показ Prada, организованный в рамках Недели моды в Милане. Девушка продефилировала на подиуме в сером тренче с объемными плечами, рубашке, облегающих штанах и черных лакированных туфлях на застежке.

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Майя Пономаренко
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