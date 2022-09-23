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Невеста певца Соколовского рассказала о поиске жилья в Москве

Возлюбленная певца Влада Соколовского Ангелина Суркова рассказала о поиске жилья в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Возлюбленная певца Влада Соколовского Ангелина Суркова рассказала о том, что они находятся в поиске подходящей квартиры в Москве и показала один из рассматриваемых вариантов, расположенных в деловом центре «Москва-Сити». Внимание на сторис блогера в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обратило издание «Вокруг ТВ».

В выложенном Сурковой видео можно увидеть квартиру с интерьером в современном стиле. Она расположена на одном из верхних этажей высотки, из больших окон открывается вид на Москву. «Вот она! Пока понравилась больше всех! 150 метров», — подписала публикацию невеста Соколовского.

В июле стало известно, что жена певца и актера Александра Реввы Анжелика купила в «Москве-Сити» квартиру площадью почти 250 квадратных метров. Жилье находится на 57-м этаже высотного жилого комплекса Neva Towers. Соседом Реввы стал исполнительный директор лейбла Black Star Павел Курьянов, известный как Пашу.

Полина Кислицына
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