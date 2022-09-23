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Украинские войска перегородили реку во избежание захода российских кораблей

ВСУ перегородили Южный Буг в Николаеве во избежание возможного захода российских кораблей

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

Украинские войска перегородили реку Южный Буг в Николаеве баржами во избежание возможного захода российских военных кораблей. Об этом свидетельствуют фотографии, переданные в распоряжение РИА Новости местными жителями.

По словам мужчины, предоставившего агентству снимки из Николаева, на одной из фотографий можно увидеть Южный Буг, который военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) перегородили баржами между Черноморским судостроительным заводом (ЧСЗ) и морским портом. «Мы видим, если присмотреться, серию барж, которые установлены украинскими военными с целью, по их мнению, задержать российский флот», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мирные граждане испытывают острую нехватку продовольствия и воды. По словам местного жителя, назвавшего себя членом городской подпольной организации, к пункту выдачи продовольствия Красного Креста стоят огромные очереди, а с наступлением холодов ситуация может еще больше осложниться.

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Алевтина Запольская
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