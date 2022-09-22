Стало известно о нехватке продовольствия и воды в украинском Николаеве

РИА Новости: жителям Николаева не хватает продовольствия и воды

Жители подконтрольного Киеву города Николаев испытывают острую нехватку продовольствия и воды. Об этом РИА Новости рассказал местный житель, называющий себя членом городской подпольной организации.

По его словам, население голодает. К пункту выдачи продовольствия Красного креста стоят огромные очереди. Собеседник агентства добавил, что ситуация может еще больше осложниться с наступлением холодов.

19 сентября сообщалось, что глава администрации Николаевской области Виталий Ким сбежал из города в Одессу из опасений ударов. До этого чиновник заподозрил граждан Николаева в сотрудничестве с Россией. «Я подозреваю всех. Но в нашем городе их только несколько», — подчеркнул он.