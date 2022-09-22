Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о нехватке продовольствия и воды в украинском Николаеве

РИА Новости: жителям Николаева не хватает продовольствия и воды

Кадр: РИА Новости

Жители подконтрольного Киеву города Николаев испытывают острую нехватку продовольствия и воды. Об этом РИА Новости рассказал местный житель, называющий себя членом городской подпольной организации.

По его словам, население голодает. К пункту выдачи продовольствия Красного креста стоят огромные очереди. Собеседник агентства добавил, что ситуация может еще больше осложниться с наступлением холодов.

19 сентября сообщалось, что глава администрации Николаевской области Виталий Ким сбежал из города в Одессу из опасений ударов. До этого чиновник заподозрил граждан Николаева в сотрудничестве с Россией. «Я подозреваю всех. Но в нашем городе их только несколько», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде обозначили сроки подготовки мобилизованных к отправлению в зону СВО
Москвичи назвали плюсы и минусы жизни в одном из северных районов города
Европейцы позавидовали россиянам из-за трансляции с газовой плитой
Терапевт предупредил о вреде секса для некоторых категорий людей
Стало известно о нехватке продовольствия и воды в украинском Николаеве
Медсестру уволили за отвлекающее коллег порнографическое хобби
В Запорожье призвали Киев вывести войска из региона
У шимпанзе обнаружили каменные орудия труда различных форм и размеров
Вучич заявил о разнице в подходе к Украине и Сербии
Раскрыты главные причины ДТП у начинающих водителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.