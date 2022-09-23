В Южную Корею прибыл американский авианосец с целью демонстрации силы перед КНДР

Американский авианосец прибыл в Южную Корею с целью демонстрации силы Северной Корее

Американский авианосец прибыл в Южную Корею 23 сентября впервые за четыре года, чтобы присоединиться к другим военным кораблям в демонстрации силы Северной Корее. Об этом сообщает Reuters.

Военный корабль США под названием «Рональд Рейган» и корабли сопровождающей его ударной группы пришвартовались к военно-морской базе в южном портовом городе Пусан перед совместными учениями с южнокорейскими силами. Прибытие авианосца знаменует собой активизацию американских «стратегических активов» в этом районе для сдерживания Северной Кореи.

Контр-адмирал Майкл Доннелли заявил журналистам на борту корабля, что визит был направлен на установление союзнических отношений и повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль настаивал на проведении дополнительных совместных учений и других демонстрациях военной мощи в качестве предупреждения Северной Корее, которая в этом году провела рекордное количество ракетных испытаний и, похоже, готовится возобновить ядерные испытания.

В свою очередь, КНДР сочла предыдущие военные развертывания и совместные учения США как репетицию войны и доказательство враждебной политики Вашингтона и Сеула. Учения также вызвали протесты борцов за мир, которые говорят, что они усиливают напряженность в регионе.

На прошлой неделе США и Южная Корея пригрозили отпором и жестким ответом на ядерные испытания КНДР, заявив, что визит авианосца стал четкой демонстрацией их применению стратегических средств для сдерживания Пхеньяна и укрепления региональной безопасности.