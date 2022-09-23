Ирландия закончила спасать свой главный банк

Правительство Ирландии свернуло меры по спасению Bank of Ireland

Власти Ирландии свернули мероприятия по финансовому спасению одного из главных банков страны — Bank of Ireland, пишет Bloomberg.

Правительство продало свою долю в Bank of Ireland, которой владело на протяжении последних 13 лет. С 2009 по 2011 годы объем вливаний в капитал кредитной организации составил 4,7 миллиарда евро. Теперь пакет акций удалось продать за 6,7 миллиарда.

«Средства налогоплательщиков, которые были использованы для спасения ирландских банков, должны быть восстановлены и использованы для более продуктивных целей», — отметил министр финансов Паскаль Донохью.

Во время финансового кризиса, разразившегося в некоторых странах Европы в конце 2000-х годов, правительство Ирландии вложило в банковский сектор 64 миллиарда евро. Около половины от этой суммы достались Anglo Irish Bank и Irish Nationwide, которые в итоге не смогли справиться с последствиями кризиса и были ликвидированы.

