Определено самое популярное у российских туристов новогоднее направление

АТОР: Тайланд станет одним из самых популярных курортов перед Новым годом

Этой зимой для россиян Таиланд может войти в топ-5 популярных направлений для отдыха, составив конкуренцию Турции, Египту, ОАЭ и Мальдивам. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Настолько большого всплеска продаж, как в годы, когда на Таиланд в зимний период приходилось 70 процентов годовых бронирований, сейчас ожидать нельзя. Однако и недооценивать потенциал направления не стоит», — подчеркнули в ассоциации.

Спрос на поездки на азиатский курорт сейчас набирает обороты. По информации представителей авиакомпания, причина — в появлении новых, более выгодных вариантов перевозки. С конца октября выполнять прямые чартерные рейсы на Пхукет начнут авиакомпании IKAR и «Аэрофлот».

Власти Таиланда планируют с 1 октября отменить все ограничения для путешественников, введенные в популярной азиатской стране на фоне пандемии COVID-19. Решение о том, носить защитные маски или нет, будут принимать сами туристы.