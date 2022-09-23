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Определено самое популярное у российских туристов новогоднее направление

АТОР: Тайланд станет одним из самых популярных курортов перед Новым годом
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Фото: Carola Frentzen / dpa

Этой зимой для россиян Таиланд может войти в топ-5 популярных направлений для отдыха, составив конкуренцию Турции, Египту, ОАЭ и Мальдивам. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Настолько большого всплеска продаж, как в годы, когда на Таиланд в зимний период приходилось 70 процентов годовых бронирований, сейчас ожидать нельзя. Однако и недооценивать потенциал направления не стоит», — подчеркнули в ассоциации.

Спрос на поездки на азиатский курорт сейчас набирает обороты. По информации представителей авиакомпания, причина — в появлении новых, более выгодных вариантов перевозки. С конца октября выполнять прямые чартерные рейсы на Пхукет начнут авиакомпании IKAR и «Аэрофлот».

Власти Таиланда планируют с 1 октября отменить все ограничения для путешественников, введенные в популярной азиатской стране на фоне пандемии COVID-19. Решение о том, носить защитные маски или нет, будут принимать сами туристы.

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Юлия Мискевич
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