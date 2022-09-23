Таиланд окончательно отменит все въездные ограничения для туристов

Власти Таиланда отменят все введенные из-за COVID-19 въездные ограничения для туристов

Власти Таиланда окончательно отменят режим чрезвычайного положения по COVID-19, введенный в марте 2020 года, а также все оставшиеся въездные ограничения для иностранных туристов с 30 сентября. Об этом сообщил замдиректора департамента информации МИД страны Натапхану Нопхакун, его слова приводит РИА Новости.

По словам высокопоставленного тайского дипломата, также прекращает свое существование и работу правительственный Центр по контролю и борьбе с распространением COVID-19, который также был создан указом местного правительства о введении в стране режима ЧП.

Ранее сообщалось, что Таиланд может войти в пятерку популярных направлений для отдыха у россиян на новогодние праздники. Так, стоимость 10-дневных туров с проживанием в четырехзвездочном отеле популярной курортной страны у Pegas Touristik стартует от 135,5 тысячи рублей на человека.