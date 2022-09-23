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Таиланд окончательно отменит все въездные ограничения для туристов

Власти Таиланда отменят все введенные из-за COVID-19 въездные ограничения для туристов

Фото: Teera Noisakran / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Таиланда окончательно отменят режим чрезвычайного положения по COVID-19, введенный в марте 2020 года, а также все оставшиеся въездные ограничения для иностранных туристов с 30 сентября. Об этом сообщил замдиректора департамента информации МИД страны Натапхану Нопхакун, его слова приводит РИА Новости.

По словам высокопоставленного тайского дипломата, также прекращает свое существование и работу правительственный Центр по контролю и борьбе с распространением COVID-19, который также был создан указом местного правительства о введении в стране режима ЧП.

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Фариза Бацазова
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