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Психотерапевт подсказала способы прекратить истерику у дошкольника

Психотерапевт Вандервир: проговаривание желаний поможет успокоить взбешенного дошкольника

Фото: Shutterstock

Проговаривание желаний, игра и называние чувств своими именами помогут успокоить взбешенного ребенка, рассказала психотерапевт Джессика Вандервир. На публикацию в социальной сети, в которой она подсказала способы прекратить истерику у дошкольника, обратило внимание издание The Sun.

По словам Вандервир, на этот пост ее вдохновила истерика собственного ребенка. Она попросила в такие моменты подробно описывать то, что происходит, обращаясь к его чувствам, а не к логике. «Я понимаю, слышать "нет" трудно и ты хотел выдавить больше пасты на щетку, но нельзя», «Ты так зол! Тебе так бы хотелось пойти спать в ботинках!» — привела она примеры такого обращения к ребенку.

Элемент игры, привнесенный в трудную ситуацию с ребенком, также может помочь, уверена психотерапевт. Например, она предложила родителям детей, не желающих одеваться, повести себя абсурдно и заявить, что они будут носить брюки на голове.

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Также, продолжила специалист, полезным будет проговаривание желаний ребенка и попытка вообразить, что бы могло помочь ему. «Я вижу, это трудно. Интересно, что можно сделать?», «Представляю, как хорошо бы было остаться у бабушки на весь день. Трудно уйти», — привела примеры Вандервир.

Кроме того, добавила психотерапевт, можно попробовать помолчать некоторое время, подождав конца истерики, предложить ребенку объятие или сказать фразу со словом «да». «Тебе нельзя бить младшего брата, но да, ты можешь его погладить», — смоделировала ситуацию она. Главное, по ее словам, помнить, что дети не могут контролировать свои эмоции и учатся успокаивать себя, глядя на родителей или опекунов.

Ранее российские аналитики провели опрос и выяснили, что современные родители стали реже использовать физическую силу при воспитании детей. Согласно данным опроса, в отличие от предыдущих поколений россиян, к телесным наказаниям прибегали в каждой пятой современной семье.

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Александра Лисица
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