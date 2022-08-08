Каждый пятый россиянин использовал ремень или подзатыльники при воспитании детей

ВЦИОМ: каждый пятый российский родитель применяет физическую силу при воспитании детей

Российские аналитики провели опрос и выяснили, что современные родители стали реже использовать физическую силу при воспитании детей. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, в отличие от предыдущих поколений россиян, к телесным наказаниям прибегали в каждой пятой современной семье. Шлепки, подзатыльники или щелчки практиковали в отношении детей 13 процентов современных родителей, ремень применяли еще 7 процентов опрошенных. При этом, как признаются опрошенные, их родители пользовались этими методами наказания в полтора и в три раза чаще соответственно.

В то же время универсальным методом для всех поколений остаются нравоучения и наставления. Так воспитывали 62 процента россиян их родители, придерживаются этих принципов и три четверти современных семей (76 процентов).

Второе место по популярности у современных родителей занимают наказания ограничительного характера, сообщают аналитики. Сегодня чаще, чем раньше, в воспитательных мерах взрослые отбирают у детей гаджеты, сокращают время прогулок и использования планшета или телевизора (31 процент против 27 процентов у старшего поколения). Отмечается, что эта мера стала востребованной благодаря доступности гаджетов и контента, которых раньше не было.

И наконец, третьим по популярности методом наказания стала отправка детей в угол. Причем раньше эта практика была более распространена, чем сейчас. Согласно данным опроса, в прошлом к ней прибегали минимум 30 процентов россиян против 19 процентов современных родителей.

«Постепенно происходит уход от физических методов воспитания в сторону разговоров, убеждений и ограничений. Воспитательные модели становятся более гуманными, демократическими, приходит понимание, что насильственные методы не позволяют установить доверительных отношений с ребенком», — подытожили аналитики ВЦИОМ.

Ранее сообщалось, что воспитательница детского сада «Березка» в Оренбургской области ради игры на несколько часов примотала девочку скотчем к кроватке и оставила без еды. Тревогу забила мать россиянки, когда заметила странные следы на ее теле. По словам женщины, воспитательница издевалась над ее дочерью, поскольку та не спала во время тихого часа.