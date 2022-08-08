Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Каждый пятый россиянин использовал ремень или подзатыльники при воспитании детей

ВЦИОМ: каждый пятый российский родитель применяет физическую силу при воспитании детей

Фото: Charlein Gracia / Unsplash

Российские аналитики провели опрос и выяснили, что современные родители стали реже использовать физическую силу при воспитании детей. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, в отличие от предыдущих поколений россиян, к телесным наказаниям прибегали в каждой пятой современной семье. Шлепки, подзатыльники или щелчки практиковали в отношении детей 13 процентов современных родителей, ремень применяли еще 7 процентов опрошенных. При этом, как признаются опрошенные, их родители пользовались этими методами наказания в полтора и в три раза чаще соответственно.

В то же время универсальным методом для всех поколений остаются нравоучения и наставления. Так воспитывали 62 процента россиян их родители, придерживаются этих принципов и три четверти современных семей (76 процентов).

Материалы по теме:
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания» Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания»Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
29 апреля 2022
Как говорить с ребенком о сексе и порно, если он неожиданно спросил об этом? Отвечают психологи и сексологи
Как говорить с ребенком о сексе и порно, если он неожиданно спросил об этом?Отвечают психологи и сексологи
13 мая 2022

Второе место по популярности у современных родителей занимают наказания ограничительного характера, сообщают аналитики. Сегодня чаще, чем раньше, в воспитательных мерах взрослые отбирают у детей гаджеты, сокращают время прогулок и использования планшета или телевизора (31 процент против 27 процентов у старшего поколения). Отмечается, что эта мера стала востребованной благодаря доступности гаджетов и контента, которых раньше не было.

И наконец, третьим по популярности методом наказания стала отправка детей в угол. Причем раньше эта практика была более распространена, чем сейчас. Согласно данным опроса, в прошлом к ней прибегали минимум 30 процентов россиян против 19 процентов современных родителей.

«Постепенно происходит уход от физических методов воспитания в сторону разговоров, убеждений и ограничений. Воспитательные модели становятся более гуманными, демократическими, приходит понимание, что насильственные методы не позволяют установить доверительных отношений с ребенком», — подытожили аналитики ВЦИОМ.

Ранее сообщалось, что воспитательница детского сада «Березка» в Оренбургской области ради игры на несколько часов примотала девочку скотчем к кроватке и оставила без еды. Тревогу забила мать россиянки, когда заметила странные следы на ее теле. По словам женщины, воспитательница издевалась над ее дочерью, поскольку та не спала во время тихого часа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
На Украине сообщили о предотвращении покушения на глав Минобороны и разведки
Генпрокуратура начала проверку ПФР после нарушений в региональных отделениях
Россиян предупредили о всплеске мошенничества при планировании отдыха
Названы версии отравления съевшего арбуз и попавшего в реанимацию россиянина
Новая пластинка Бейонсе стала лучшим женским альбомом 2022 года
Оценены риски сокращения экспорта российского зерна для Африки и Азии
На Украине раскрыли личность третьей несостоявшейся жертвы покушения
CNN показал кадры с возвращающимися на освобожденные территории украинцами
Стрижка из 1960-х годов вновь вернулась в моду
Каждый пятый россиянин использовал ремень или подзатыльники при воспитании детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.