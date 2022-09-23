Трамп заявил о скатывании США в ад

Fox News: Трамп считает, что США «катятся в ад»

По словам экс-президента США Дональда Трампа, страна «катится в ад», а сама нация «находится в упадке». Трамп считает, что США необходим новый лидер. Об этом бывший американский президент заявил на интервью телеканалу Fox News.

«Страна катится в ад. Мы нация, которая находится в упадке. В нашей стране бардак. Наша страна не выживет», — считает Трамп.

Трамп выразил желание видеть сильного руководителя на посту президента США, который сможет вывести государство из кризиса. В пример он поставил китайского лидера Си Цзиньпина.

«Забудьте о внутриполитических конфликтах, обо всех республиканских, демократических, леворадикальных заявлениях. Я хочу видеть сильного руководителя, я хочу видеть того, кто сможет быть равным председателю КНР Си Цзиньпину», — заявил политик.

Ранее Трамп назвал нынешнего президента США Джо Байдена и его окружение врагами государства. Помимо этого экс-президент призвал сражаться со злом, которое, по его словам, исходит от леворадикальных политиков.