В Твери пройдет средневековый рыцарский турнир

В Твери 25 сентября пройдет фестиваль «Княжество Тверское» с турнирами и соревнованиями

В Городском саду Твери 25 сентября пройдет ежегодный исторический фестиваль «Княжество Тверское». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В программе фестиваля запланированы показательные бои от юношей и девушек клуба «Дружина» на разные исторические сюжеты. Так, зрители смогут увидеть рыцарский турнир «Меч Твери», который включит в себя бои воинов в средневековых доспехах и соревнования по спортивному мечу среди юниоров.

Для гостей также будут работать научно-популярный исторический лекторий, ремесленно-купеческий ряд с различными товарами и площадки с мастер-классами, где можно будет ознакомиться с кузнечным, гончарным, ткаческим ремеслом, научиться красить ткани древним способом, делать свечи из воска или выплавлять стеклянные бусы на горне.

Кроме того, гостям предложат научиться танцам средневековой Руси и Европы и поучаствовать в старинных настольных играх разных эпох и стран.

Ранее в сентябре областной Дом народного творчества в Твери открыл выставку театральных кукол «Сказки в лукошке». На выставке представили кукол, которые на протяжении многих лет были задействованы в постановках «Иван-Царевич и Серый Волк», «Морозко», «Белоснежка и семь гномов», «По щучьему веленью», «Принцесса и Свинопас», «Веселый концерт», «Ромео и Джульетта», «Варьете» и других.