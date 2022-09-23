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ФСБ заподозрила сотрудника оборонного предприятия в сливе секретных данных

ФСБ предостерегла сотрудника оборонного предприятия Ульяновска за слив в сеть гостайны

Фото: Burst / Unsplash

В Ульяновске сотрудники ФСБ объявили предостережение сотруднику предприятия оборонно-промышленного комплекса в связи с утечкой секретных данных в сеть. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

Работник предприятия загрузил в облачное хранилище электронные файлы, один из которых содержал сведения, составляющие государственную тайну. В связи с общедоступностью сервиса возникла угроза утечки данных, что могло причинить ущерб обороноспособности страны. Поскольку этого не произошло, за слив секретных сведений против сотрудника не стали возбуждать уголовное дело, ограничившись предостережением.

6 сентября сообщалось, что российские спецслужбы обнаружили вирус-шпион на оборонно-промышленном предприятии Керчи в Республике Крым. Официальное предостережение было вынесено системному администратору, отвечающему за информационную безопасность.

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Любовь Ширижик
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