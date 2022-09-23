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Немецкий автогигант задумался над отступлением из Германии

Bloomberg: Volkswagen может закрыть заводы в Восточной Европе из-за дефицита газа

Фото: FrankHoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Один из крупнейших в Европе автопроизводителей немецкая Volkswagen может «отступить» из Германии и Восточной Европы и перенести производства в другие страны, если дефицит природного газа в регионе будет сохраняться, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Решение о переносе производств — один из обсуждаемых вариантов и еще не утверждено. Тем не менее, если нехватка газа сохранится и после зимы, то автогигант задумается над возможностью закрыть свои заводы в Германии, Чехии и Словакии, которые больше всего зависят от поставок российских углеводородов.

«В качестве среднесрочных альтернатив мы фокусируемся на большей локализации, перемещении производственных мощностей или иных вариантах, применяемых, например, при нехватке полупроводников или сбоях в цепочке поставок», — сказал в своем заявлении Гэн Ву, глава отдела закупок Volkswagen.

Автопроизводитель уже управляет заводами в Южной Европе и в прибрежных зонах Северной Европы, в частности в Испании, Португалии и Бельгии, где расположены крупные терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). По словам представителя Volkswagen, такое распределение производств помогает компании «наилучшим образом» подготовиться к нехватке газа этой зимой.

«Политики должны обуздать неконтролируемый взрывной рост цен на газ и электроэнергию. В противном случае малые и средние энергоемкие компании, в частности, столкнутся с серьезными проблемами в цепочке поставок и вынуждены будут затормозить или остановить работу», — сказал Томас Стег, глава отдела внешних связей компании.

Помимо проблем с газом, многие компании до сих пор сталкиваются с нехваткой комплектующих и вынуждены сокращать производство, как недавно это сделали компании Renault и Stellantis (бренды Opel, Jeep, Alpha Romeo, Citroen и другие) в Испании. У самого же Volkswagen дела пока идут в гору: компания сообщала, что планирует провести публичное размещение акций (IPO) бренда Porsche — может стать одним из крупнейших в мире.

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Платон Щукин
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