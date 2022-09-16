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Европейские автогиганты затормозят производство из-за глобальной проблемы

Reuters: Renault и Stellantis затормозят производство в Испании из-за нехватки микрочипов

Фото: ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Одни из крупнейших европейских автопроизводителей Renault и Stellantis (марки Opel, Citroen, Alfa Romeo и другие) затормозят производство на своих испанских заводах из-за сохраняющейся на глобальном уровне проблемы — нехватки микрочипов, сообщает Reuters со ссылкой на представителей профсоюзов.

В случае Renault в регионе Кастилия и Леон один завод будут полностью закрывать по субботам, а на другом сократят число смен. Stellanis откажется от ночных смен в выходные на своем предприятии на севере страны.

«В феврале они остановили производство на пятнадцать дней. Нехватка поставок может означать новые закрытия производств в любой момент», — заявил агентству Reuters представитель профсоюза Stellantis.

Дефицит микрочипов на мировом рынке обусловлен последствиями пандемии с возросшим спросом на эту продукцию, использующуюся в различной технике от компьютеров до автомобилей, и быстрорастущим спросом со стороны автопроизводителей. Нехватка комплектующих приводит к остановкам производств многих крупных брендов. Так, в мае сообщалось о временном закрытии линий на восьми заводах Toyota в Японии из-за нехватки запчастей, что затронуло около 30 тысяч работников.

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Платон Щукин
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