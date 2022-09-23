Блогерша показала способ улучшить качество волос с помощью футболки

Блогерша Одри Виктория: улучшить качество волос поможет обертывание их влажной футболкой

Блогерша Одри Виктория раскрыла способ улучшить качество волос с помощью футболки во время водных процедур. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, где набрал 1,4 миллиона лайков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как тщательно моет голову шампунем и наносит кондиционер. Так, не смывая последний, она обернула волосы влажной и теплой хлопчатобумажной тканью. Юзерша отметила, что затем следует выждать полчаса, после чего необходимо ополоснуть пряди прохладной водой.

В то же время в конце ролика инфлюэнсерша, которая часто делится на своей странице бьюти-лайфхаками, показала результат проделанной процедуры. Видно, что ее волосы выглядят гладкими и блестящими.

В августе парикмахер Шона Тереза раскрыла правильный способ мытья головы, который позволит улучшить качество волос. Так, она посоветовала тщательно расчесывать пряди перед водными процедурами, чтобы избежать механических повреждений. В то же время, по словам стилистки, во время мытья следует использовать теплую воду.