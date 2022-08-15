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Парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы

Парикмахер Шона Тереза посоветовала тщательно расчесывать волосы перед мытьем

Кадр: @shaunatheresa1 / TikTok

Парикмахер Шона Тереза раскрыла правильный способ мытья головы, который позволит улучшить качество волос. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом shaunatheresa1 заявила, что большинство людей выполняют упомянутую процедуру неверно. Блогерша посоветовала тщательно расчесывать пряди перед водными процедурами, чтобы избежать механических повреждений. «Помните, что в мокром виде наши волосы хрупкие и слабые», — подчеркнула она.

В то же время, по словам стилистки, во время мытья следует использовать теплую воду, поскольку горячая приводит к сухости прядей и кожи головы. Также стоит применять шампунь дважды. При этом техника его нанесения должна быть похожа на легкий массаж кончиками пальцев. «Первая доза средства уберет загрязнения и кожный жир, вторая — напитает ваши волосы необходимыми элементами», — отметила эксперт.

Ранее в августе американская рэперша Карди Би (Cardi B) рассказала, что отращивает здоровые волосы с помощью отвара из лука. Исполнительница призналась, что мыла голову таким способом шесть лет назад, после чего перестала это делать. Возобновив процедуры, она заметила, что пряди стали блестящими, а их рост ускорился.

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Полина Гераскина
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