Парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы

Парикмахер Шона Тереза посоветовала тщательно расчесывать волосы перед мытьем

Парикмахер Шона Тереза раскрыла правильный способ мытья головы, который позволит улучшить качество волос. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом shaunatheresa1 заявила, что большинство людей выполняют упомянутую процедуру неверно. Блогерша посоветовала тщательно расчесывать пряди перед водными процедурами, чтобы избежать механических повреждений. «Помните, что в мокром виде наши волосы хрупкие и слабые», — подчеркнула она.

В то же время, по словам стилистки, во время мытья следует использовать теплую воду, поскольку горячая приводит к сухости прядей и кожи головы. Также стоит применять шампунь дважды. При этом техника его нанесения должна быть похожа на легкий массаж кончиками пальцев. «Первая доза средства уберет загрязнения и кожный жир, вторая — напитает ваши волосы необходимыми элементами», — отметила эксперт.

Ранее в августе американская рэперша Карди Би (Cardi B) рассказала, что отращивает здоровые волосы с помощью отвара из лука. Исполнительница призналась, что мыла голову таким способом шесть лет назад, после чего перестала это делать. Возобновив процедуры, она заметила, что пряди стали блестящими, а их рост ускорился.