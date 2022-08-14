Карди Би рассказала о способе отрастить здоровые волосы с помощью лука

Карди Би рассказала, что отрастила здоровые волосы, так как мыла их отваром из лука

Известная американская рэперша Карди Би (Cardi B) рассказала, что отращивает здоровые волосы с помощью отвара из лука. Способом улучшить состояние волос исполнительница поделилась с подписчиками в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Карди Би продемонстрировала длинные шелковистые волосы, отметив, что последние два раза мыла их водой, в которой до этого отварила лук. Рэперша не раскрыла другие подробности рецепта отвара.

«Я мыла так голову шесть лет назад, когда только решила отрастить здоровые волосы. Но потом я перестала это делать, потому что мне было очень лень. Отвар не имеет запаха, и я заметила, что он придает блеск моим волосам», — уточнила знаменитость.

Ранее профессиональный парикмахер Рэйчел Валентайн из Лондона раскрыла секреты ухода за волосами. Эксперт призвала отказаться от массмаркетовых шампуней, особенно формата «два в одном», и порекомендовала не завязывать мокрые волосы, поскольку так их можно повредить.