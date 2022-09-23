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Весившая 133 килограмма женщина сбросила треть веса без операций и сложных диет

Женщина из Глазго похудела на 44 килограмма после того, как увидела себя в зеркале

Фото: Shutterstock

Эбби Редмонд из шотландского города Глазго, Великобритания, сумела сбросить 44 килограмма без операций и сложных диет. Об этом сообщает Wales Online.

25-летняя женщина утверждает, что решила похудеть, когда увидела в зеркале, как она выглядит в купальнике. «Это был самый тяжелый момент. Я ненавидела свое отражение и понимала, что все зашло слишком далеко», — рассказывает Редмонд, в то время весившая 133 килограмма.

Женщина отметила, что лишний вес лишал ее уверенности в себе: она боялась не поместиться в машину, переживала, что не сможет сесть за стол в ресторане из-за больших объемов тела и стеснялась танцевать перед людьми.

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Редмонд обратилась к врачу, который составил для нее план питания. Она начала следить за тем, чтобы потреблять в день не более 1,8 тысячи килокалорий, записалась в спортзал и занялась силовыми тренировками. Женщина старается есть 140 граммов белка в день и отдает предпочтение здоровой еде.

Это вдохнуло в меня новую жизнь. Теперь, когда я хожу на вечеринки, я всегда танцую и хочу, чтобы люди смотрели на меня, потому что я очень много для этого работала. Теперь меня ничто не может удержать

Эбби Редмонд

Ранее сообщалось, что 70-летняя Дебби Роуз из американского штата Вашингтон похудела вдвое ради сохранения здоровья. Роуз было тяжело дышать, она плохо слышала и постоянно мучилась от повышенного давления.

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Алиса Удовик
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