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В ДНР назвали число аккредитованных на референдуме журналистов

ЦИК ДНР: на референдуме в республике работают 542 журналиста из более чем 20 стран
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: AP

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Донецкой народной республики (ДНР) назвали число журналистов, которые являются аккредитованными для работы на референдуме в республике. Отмечается, что на голосовании работают 542 журналиста из более чем 20 стран, сообщает ТАСС.

«Проведение референдума вызвало большой ажиотаж, об этом говорит число аккредитованных журналистов. По состоянию на данный момент — 542 человека из более чем 20 стран, заявки продолжают поступать», — заявили в пресс-центре ЦИК.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) назвали проводимые на территории Украины референдумы нарушением международного права. Подобные действия являются нарушением устава ООН и международного права, а также противоречат «верховенству права», подчеркнули они.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.

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Марина Совина
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