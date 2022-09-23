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Зарплату Путина проиндексируют на четыре процента

Зарплата президента России Путина и премьера Мишустина вырастет в 1,04 раза
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Денежное вознаграждение президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина будет проиндексировано на четыре процента, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Там отмечается, что зарплата госслужащих с 1 октября вырастет в 1,04 раза. Среди тех, чье вознаграждение повышается, указаны лица, замещающие госдолжности, установленные подпунктом «а» пункта 1 указа президента РФ от 25 июня 2002 года № 655.

РИА Новости указывает, что в этом подпункте значатся президент и премьер-министр России.

Ранее стало известно, что оклады государственных служащих с 1 октября повысят в 1,04 раза.

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Антон Похиляк
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