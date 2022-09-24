Названы являющиеся природными антибиотиками продукты

Диетолог Гинзбург назвал чеснок, лук, клюкву и бруснику природными антибиотиками

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru назвал продукты, которые являются природными антибиотиками. По его словам, чеснок, лук, клюкву, бруснику, а также настой ромашки можно использовать для профилактики при определенных заболеваниях.

«Есть продукты, которые обладают антибактериальным действом, противовирусным действом, повышают иммунитет и о них лучше говорить не как о продуктах для лечения, а как об оздоровительных профилактических продуктах. Это нам хорошо известные чеснок, лук, клюква, брусника, особенно при заболевании почек, мочевыводящих путей, еще настой ромашки», — заявил специалист.

Диетолог уточнил, что их необходимо употреблять в качестве дополнения к основной терапии, а не вместо нее.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что полезными для здоровья и фигуры вариантами перекуса между приемами пищи станут фрукты, немного ягод или шоколада.