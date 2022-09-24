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Байден поручил оказать давление для снижения цен на бензин

Президент США Байден поручил оказать давление для снижения цен на бензин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден поручил сотрудникам своей администрации, которые курируют экономические вопросы, «оказать давление» на энергетическую отрасль для снижения цен на бензин. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что Байден и вице-президент США Камала Харрис встретились в Белом доме с главой Минфина Джанет Йеллен, министром торговли Джина Раймондо для обсуждения развития мировой экономики.

«Экономическая стратегия США, ориентированная на долгосрочный рост и инвестиции, увеличение производства и бюджетную дисциплину, позволила нашей стране пережить сложные времена в мире, находясь в максимально выигрышном положении», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Байден подтвердил свою приверженность снижению цен для перехода к более стабильному росту без отказа от исторических экономических достижений страны.

18 сентября экс-президент Дональд Трамп предрек всплеск цен на бензин после выборов из-за действий Байдена. Трамп добавил, что сразу после выборов цены удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить. По его словам, стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.

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Марина Совина
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