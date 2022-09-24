Президент США Байден поручил оказать давление для снижения цен на бензин

Президент США Джо Байден поручил сотрудникам своей администрации, которые курируют экономические вопросы, «оказать давление» на энергетическую отрасль для снижения цен на бензин. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что Байден и вице-президент США Камала Харрис встретились в Белом доме с главой Минфина Джанет Йеллен, министром торговли Джина Раймондо для обсуждения развития мировой экономики.

«Экономическая стратегия США, ориентированная на долгосрочный рост и инвестиции, увеличение производства и бюджетную дисциплину, позволила нашей стране пережить сложные времена в мире, находясь в максимально выигрышном положении», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Байден подтвердил свою приверженность снижению цен для перехода к более стабильному росту без отказа от исторических экономических достижений страны.

18 сентября экс-президент Дональд Трамп предрек всплеск цен на бензин после выборов из-за действий Байдена. Трамп добавил, что сразу после выборов цены удвоятся и будут выше, чем кто-либо мог вообразить. По его словам, стратегический резерв нефти предназначен для войны, а не выборов.