Сирия осудила поддержку Украины странами Запада

Глава МИД Сирии Микдад назвал поддержку Украины странами Запада контрпродуктивной

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что страна выступает за продление сделки по экспорту зерна с Украины на мировые рынки, сообщает РИА Новости.

Сирия полагает, что западные государства несут ответственность за актуальные продовольственные проблемы развивающихся государств. При этом Микдад назвал поддержку Украины странами Запада контрпродуктивной. Дипломат подчеркнул, что ситуация на Украине охватила весь мир, а западная поддержка Киеву оттягивает момент урегулирования конфликта.

«Поддержка, оказываемая Украине США и другими странами Запада, контрпродуктивна и неприемлема. Она продлевает войну и страдания украинского народа. Мне кажется, США и их союзники хотят воевать до последнего украинца. И я думаю, что эта война абсолютна не в интересах украинского народа», — заключил глава МИД страны.

Ранее Микдад поддержал продление сделки по экспорту зерна с Украины. «Абсолютно, мы полностью поддерживаем это. Западные страны несут ответственность за проблемы, с которыми сегодня сталкиваются развивающиеся страны. Считаю это абсолютно несправедливым, нелогичным и неприемлемым», — отметил он.