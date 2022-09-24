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Сирия поддержала продление сделки по экспорту зерна с Украины

Глава МИД Сирии Микдад: Дамаск поддерживает продление сделки по экспорту зерна с Украины
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Pixabay

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад в беседе с РИА Новости заверил, что арабская республика поддерживает продление сделки по экспорту зерна с Украины на мировые рынки. Он также отметил, что Дамаск возлагает вину за продовольственные проблемы, которые на сегодняшний день наблюдаются в развивающихся странах, на Запад.

«Абсолютно, мы полностью поддерживаем это. Западные страны несут ответственность за проблемы, с которыми сегодня сталкиваются развивающиеся страны. Считаю это абсолютно несправедливым, нелогичным и неприемлемым», — заявил сирийский министр.

Дипломат подчеркнул, что украинский кризис оказывает негативное влияние на весь мир и добавил, что поддержка Киева со стороны западных государств во главе с США контрпродуктивна и продлевает войну и страдания украинского народа.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, какими мерами Вашингтон ответит на проведение референдумов в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях Украины. По его словам, США продолжают работу над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России.

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Марина Совина
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