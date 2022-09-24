РПЦ призвала россиян к демографической мобилизации

В РПЦ заявили, что России нужна демографическая мобилизация

России нужна демографическая мобилизация, так как необходимо сделать выплаты на детей до трех лет доступными всем, а не только малообеспеченным семьям, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священника Федора Лукьянова.

По его словам, «голос Церкви слышен на самом высоком уровне». Он уточнил, что Русская православная церковь (РПЦ) всегда уделяет особое внимание ходатайству перед государством о реальной поддержке семей с детьми.

«Отрадно, что в обществе все больше понимания, что семьи с детьми выполняют важнейшую работу — создают фундамент будущего нашего Отечества», — призвал он.

Ранее сообщалось, что в период частичной мобилизации призыву подлежат военнообязанные с категориями годности «А» («годен»), «Б» («годен с незначительными ограничениями») и «В» («ограниченно годен»).