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Убийцу осудили через 34 года после преступления

KJTV-TV: Убийцу Патриции Джейкобс из штата Техас осудили через 34 года после преступления

Фото: Shutterstock

В США осудили убийцу, который расправился с женщиной 34 года назад в штате Техас. Об этом сообщает KJTV-TV.

Тело Патриции Джейкобс было обнаружено в реке Нечес на территории города Порт-Артур 6 октября 1988 года. В последний раз женщину видели в ночном клубе города Силсби вечером накануне. Спустя месяц водительские права и другие личные вещи убитой обнаружили под мостом недалеко от техасского городка Кунц.

Признавший себя виновным 20 сентября 2022 года в этом преступлении Дэниел Эндрю Макгиннис был подозреваемым по делу, однако тогда его не смогли привлечь к ответственности из-за недостатка улик. Расследование было снова открыто в 2018 году по просьбе родственников погибшей. В ходе следствия были проведены ДНК-тесты генетического материала, полученного с вещей убитой. Результаты анализов указали на Макгинниса.

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После допроса и предъявления новых улик, мужчина был арестован по обвинению в убийстве. На суде он признал вину и был приговорен к 20 годам тюремного заключения. Новый приговор будет добавлен к 199-летнему сроку, который пожилой преступник уже получил за хранение оружия и наркотиков.

Ранее сообщалось, что в США убийцу двух женщин признали виновным через 40 лет после преступления. 71-летний Алан Филлипс был задержан после теста генетических материалов с одежды одной из жертв.

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Никита Савин
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