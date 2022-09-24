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Во Франции призвали расследовать утверждения о финансировании партий Россией

Французские депутаты призвали расследовать утверждения о финансировании партий Россией

Фото: Shutterstock

Группа французских депутатов обратилась к спикеру Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) Яэль Брон-Пиве с призывом создать парламентскую комиссию для расследования утверждений о финансировании местных партий со стороны России. Об этом сообщает газета L`Independant.

Как пишет издание, соответствующее обращение подписали восемь депутатов от правящей партии «Ренессанс» и союзного движения «Горизонты». В нем парламентарии ссылаются на заявления американской разведки, по данным которой Россия с 2014 года якобы выплатила иностранным политическим партиям миллионы евро «с целью увеличения своего влияния».

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В письме французских депутатов также приводятся слова экс-посла Франции в РФ Жан-Мориса Рипера, утверждавшего, что «некоторые французские политики возвращались из поездок не с пустыми руками».

Помимо этого, парламентарии указали на кредиты, предоставленные российскими банками партии «Национальное объединение» для финансирования ее избирательных кампаний, а также на назначение в советы директоров российских компаний бывших французских политических деятелей.

Ранее сообщалось, что власти США рассекретили часть доклада своей разведки о «тайном политическом финансировании» других стран со стороны РФ. В документе утверждается, что с 2014 года Россия якобы потратила свыше 300 миллионов долларов на усиление влияния за рубежом, направив деньги политикам более чем в 20 странах.

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Алевтина Запольская
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Во Франции призвали расследовать утверждения о финансировании партий Россией
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