34 украинских военнослужащих попросили гражданство ДНР

34 украинских военных попросили гражданство Донецкой народной республики

Находящиеся в плену военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) попросили гражданство Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Народного совета республики Владимир Бидевка.

Всего с просьбой предоставить им гражданство к Народному совету ДНР обратились 34 украинских военных — 11 мужчин и 23 женщины. Бидевка заявил, что уведомит главу республики Дениса Пушилина о желании заключенных.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали сроки рассмотрения законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Законопроекты о вхождении данных территорий в РФ могут внести в Госдуму вечером 28 сентября.